الجوازات تُصدر 17.651 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي القبض على 17 مخالفًا لتهريبهم 255 كيلو قات في عسير سماء السعودية تشهد ذروة نشاط شُهب دلتا الدلويات 2025 غدًا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك ميدفيديف لترامب: كل إنذار جديد لروسيا هو خطوة نحو الحرب النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (17.651) قرارًا إداريًا خلال شهر محرم 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين، من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.