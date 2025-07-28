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الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين
المواطن - واس

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انخفضت أسعار الذهب, اليوم, إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3332.39 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارًا للأوقية.

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وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارًا للأوقية, في حين زاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارًا.

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