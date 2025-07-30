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السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمن العام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن العقوبات الرادعة التي تطبق في المملكة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن العقوبة تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا.

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وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.

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