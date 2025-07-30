السفارة لدى تشيلي تحذر المواطنين من خطر حدوث تسونامي ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ مالطا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أرياف الطائف.. منصات نابضة بالحياة السياحية والترفيهية وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
كشف الأمن العام، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن العقوبات الرادعة التي تطبق في المملكة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن العقوبة تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا.
وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.