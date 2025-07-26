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السعودية تتابع التصعيد الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وتدعو الطرفين إلى ضبط النفس

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٤ مساءً
السعودية تتابع التصعيد الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وتدعو الطرفين إلى ضبط النفس
المواطن - واس

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تابعت المملكة العربية السعودية التصعيد الحدودي بين مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا، وتدعو المملكة الطرفين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

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