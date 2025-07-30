السفارة لدى تشيلي تحذر المواطنين من خطر حدوث تسونامي ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ مالطا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أرياف الطائف.. منصات نابضة بالحياة السياحية والترفيهية وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
دعت السفارة السعودية في تشيلي المواطنين، إلى ضرورة توخي الحذر بشأن حالة التأهب من خطر حدوث تسونامي على سواحل تشيلي.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة عن السلطات المحلية في تشيلي بشأن حالة التأهب من خطر حدوث تسونامي على سواحل تشيلي، تود السفارة التنبيه على جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات وإرشادات بهذا الشأن.