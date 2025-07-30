السفارة لدى تشيلي تحذر المواطنين من خطر حدوث تسونامي

دعت السفارة السعودية في تشيلي المواطنين، إلى ضرورة توخي الحذر بشأن حالة التأهب من خطر حدوث تسونامي على سواحل تشيلي.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة عن السلطات المحلية في تشيلي بشأن حالة التأهب من خطر حدوث تسونامي على سواحل تشيلي، تود السفارة التنبيه على جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات وإرشادات بهذا الشأن.