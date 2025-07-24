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السيارات الكهربائية تتجاوز 15% من الحصة السوقية في الاتحاد الأوروبي

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ مساءً
السيارات الكهربائية تتجاوز 15% من الحصة السوقية في الاتحاد الأوروبي
المواطن - واس

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تجاوزت السيارات الكهربائية الخالصة حاجز 15% من الحصة السوقية للسيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنّعي السيارات الأوروبيين.

وأظهرت الأرقام أن الفترة الممتدة بين يناير ويونيو شهدت بيع ما يقارب 5.58 ملايين سيارة ركاب جديدة داخل الاتحاد، وهو انخفاض بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من بين هذه السيارات، بلغ عدد السيارات الكهربائية بالكامل 869,271 مركبة، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8%، لترتفع حصتها السوقية إلى 15.6% بعد أن كانت 12.5% في النصف الأول من 2024.

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واستحوذت السيارات الهجينة على النصيب الأكبر من السوق خلال الفترة نفسها، بنسبة 34.8%، بالإضافة إلى 8.4% لصالح السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (Plug-in). أمّا السيارات التي تعمل بالبنزين، فقد شكّلت أكثر من 28% من المبيعات، في حين تراجعت حصة سيارات الديزل إلى ما يقارب 10%.

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