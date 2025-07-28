القبض على شخصين لترويجهما 72.715 قرصًا ممنوعًا و70 كيلو حشيش

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الإثيوبية ومواطن بمنطقة جازان لترويجهما (72.715) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(70) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.