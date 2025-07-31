القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي الحركة الجوية خلال موسم الحج لعام 1446هـ.. أرقامٌ قياسية وجهودٌ تكاملية ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص خطوات متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025 فورد تتوقع خسائر 2 مليار دولار في 2025 بسبب ترامب توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (185,250) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.