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القبض على مخالف لتهريبه 66 كيلو حشيش في عسير

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٣ مساءً
القبض على مخالف لتهريبه 66 كيلو حشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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