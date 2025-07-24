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القبض على مخالف و4 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في عسير

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ مساءً
القبض على مخالف و4 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في عسير
المواطن - واس

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(4) مقيمين من الجنسية السودانية لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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