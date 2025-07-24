القبض على مواطن قتل آخر وأصاب آخرين في الأحساء

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قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن شرطة محافظة الأحساء، قبضت على مواطن لاعتدائه على مواطن بالطعن بسلاح أبيض في منزله، والانتقال إلى موقع مجاور للمنزل وقتل مواطن آخر بسلاح ناري، لخلاف بينهم.
وأكد المتحدث عبر منصة إكس إلى أنه قد نتج عن ذلك إصابة مقيم، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الجاني على معرفة مسبقة بالمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالة القضية للنيابة العامة.