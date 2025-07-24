القبض على مواطن نشر محتوى مرئيًا يظهر فيه وهو يحمل سلاحًا ناريًا

أعلنت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا حاملًا سلاحًا ناريًا في مكان عام بمحافظة القريات ووضعه ملصقات على جسم المركبة مخالفة للأنظمة المرورية.

وأشارت شرطة منطقة الجوف عبر منصة إكس إلى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.