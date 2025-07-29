القبض على 17 مخالفًا لتهريبهم 255 كيلو قات في عسير سماء السعودية تشهد ذروة نشاط شُهب دلتا الدلويات 2025 غدًا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك ميدفيديف لترامب: كل إنذار جديد لروسيا هو خطوة نحو الحرب النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي إلى الرياض
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.