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القبض على 17 مخالفًا لتهريبهم 255 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
القبض على 17 مخالفًا لتهريبهم 255 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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