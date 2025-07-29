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القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٦ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (73,500) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected]) وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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