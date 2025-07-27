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القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 25 كيلو قات في عسير

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 25 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (25) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأُوقفوا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهم, وأُحيلوا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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