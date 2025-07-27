المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإعلام والبيئة

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ينعقد يوم الأربعاء 30 يوليو 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ للحديث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في المملكة، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين، كما يستضيف المؤتمر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات وإنجازات المملكة.
ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.