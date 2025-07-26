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المدني يحذر: أمطار رعدية على عدة مناطق حتى الخميس المقبل

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ مساءً
المدني يحذر: أمطار رعدية على عدة مناطق حتى الخميس المقبل
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمة والجموم والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة.

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وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان نجران وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

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