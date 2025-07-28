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المدني يحذر: عدم الالتزام باشتراطات التخزين مخالفة

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
المدني يحذر: عدم الالتزام باشتراطات التخزين مخالفة
المواطن - فريق التحرير

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قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات التخزين يمثل مخالفة صريحة، تستوجب تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

وأوضحت المديرية عبر منصة إكس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في جميع المنشآت التجارية والصناعية، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة.

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وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تقيد جميع المنشآت بإجراءات السلامة الوقائية، مؤكدةً أن الالتزام بها هو حماية للجميع.

 

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