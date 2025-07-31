المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني, أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند تسرب الغاز، وضرورة عدم استخدام مفاتيح الكهرباء أو أي مصدر قد يسبب الاشتعال، وإخلاء المكان فورًا، وإحكام إغلاق صمام الغاز وتهوية الموقع بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وتركيب أجهزة كشف تسرب الغاز في المنازل لحماية الأرواح والممتلكات.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.