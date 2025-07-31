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المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء
المواطن - واس

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شهدت منطقة عسير اليوم تساقطًا غزيرًا للأمطار، شملت مدينة أبها وعددًا من محافظاتها، مما أسهم في انتعاش الغطاء النباتي وجريان الأودية والشعاب، وسط مشاهد طبيعية خلابة.

وأظهرت المشاهد التي رصدتها “واس” جريان المياه واكتساء الأرض بالبرد، لترسم على وجوه المصطافين ابتسامات الفرح، وتبعث الحياة في مرتفعاتها، ووديانها التي غمرها الثلج والماء معًا.

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