المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء

شهدت منطقة عسير اليوم تساقطًا غزيرًا للأمطار، شملت مدينة أبها وعددًا من محافظاتها، مما أسهم في انتعاش الغطاء النباتي وجريان الأودية والشعاب، وسط مشاهد طبيعية خلابة.

وأظهرت المشاهد التي رصدتها “واس” جريان المياه واكتساء الأرض بالبرد، لترسم على وجوه المصطافين ابتسامات الفرح، وتبعث الحياة في مرتفعاتها، ووديانها التي غمرها الثلج والماء معًا.

وشملت الأمطار مدينة أبها ومحافظة الفرشة، ومراكز سبت بني بشر والحيمة والواديين والسودة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.