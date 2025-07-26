Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ليبيريا

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ليبيريا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
على قدم وساق.. تونس تستعد لاحتضان القمة العربية في دورتها الـ30

على قدم وساق.. تونس تستعد لاحتضان القمة العربية في دورتها الـ30

برئاسة الملك سلمان.. الوزراء يوافق على صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بـ كورونا للعاملين بالقطاع الصحي

برئاسة الملك سلمان.. الوزراء يوافق على صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين...

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كولومبيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كولومبيا

السعودية اليوم