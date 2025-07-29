النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي

واصل النفط مكاسبه اليوم، مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، بما يعادل 0.34 % إلى 70.28 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 66.93 دولارًا للبرميل، بزيادة 22 سنتًا أو 0.33 %.

وكان كلا العقدين أُغلقا على ارتفاع بأكثر من اثنين % في الجلسة السابقة.