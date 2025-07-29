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 بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي
المواطن - واس

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واصل النفط مكاسبه اليوم، مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، بما يعادل 0.34 % إلى 70.28 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 66.93 دولارًا للبرميل، بزيادة 22 سنتًا أو 0.33 %.

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وكان كلا العقدين أُغلقا على ارتفاع بأكثر من اثنين % في الجلسة السابقة.

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