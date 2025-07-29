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الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية
المواطن - واس

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية عبر منصتها الرقمية، التي تُمكّن المستخدمين من استعراض بيانات محدثة وشاملة عن مدينة مكة المكرمة، من خلال خرائط ذكية وتفاعلية وسهلة الاستخدام.
واعتمدت الخدمة على تقنيات حديثة ومصادر موثوقة شملت التصوير الجوي الشامل والرفع الميداني؛ لتحديث المعلومات وربطها بمنظومة رقمية موحدة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخدمة إلى توفير بيئة رقمية داعمة لصُنّاع القرار، وتعزيز منظومة التحول الرقمي للمدينة، بما يعكس حجمها ومكانتها الدينية والعالمية.
ويمكن الاطّلاع على الخرائط التفاعلية على موقع الهيئة الملكية من خلال الرابط التالي: هنا.

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