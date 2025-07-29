الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك ميدفيديف لترامب: كل إنذار جديد لروسيا هو خطوة نحو الحرب النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي إلى الرياض توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار بعدة مناطق الصحة تتصدى لالتهاب الكبد: أكثر من 19 مليون فحص و95% نسبة الشفاء
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية عبر منصتها الرقمية، التي تُمكّن المستخدمين من استعراض بيانات محدثة وشاملة عن مدينة مكة المكرمة، من خلال خرائط ذكية وتفاعلية وسهلة الاستخدام.
واعتمدت الخدمة على تقنيات حديثة ومصادر موثوقة شملت التصوير الجوي الشامل والرفع الميداني؛ لتحديث المعلومات وربطها بمنظومة رقمية موحدة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخدمة إلى توفير بيئة رقمية داعمة لصُنّاع القرار، وتعزيز منظومة التحول الرقمي للمدينة، بما يعكس حجمها ومكانتها الدينية والعالمية.
ويمكن الاطّلاع على الخرائط التفاعلية على موقع الهيئة الملكية من خلال الرابط التالي: هنا.