اليوم أول موسم المرزم

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أكد خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول موسم المرزم وهو أول نجوم جمرة القيظ (المرزم والكليبين).
وتابع الزعاق عبر حسابه على منصة إكس أن موسم المرزم تختلط فيه أصناف التمور المخروفه والفاكهة الصيفية، كما تتخلق خلاله السحب العكسية.
وأشار الزعاق إلى أن موسم سهيل سيبدأ بعد 26 يوما، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعاً مع مرور الأيام.