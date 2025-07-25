انخفاض سعر الذهب اليوم وتراجع الدولار يحدّ من الخسائر

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
انخفض سعر الذهب اليوم، متأثرًا بمؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حدّ من خسائر المعدن النفيس.
وخسر سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3365.50 دولارًا.
من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2% عند 39.14 دولارًا للأوقية في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 2.5%.
وهبط البلاتين 0.2% إلى 1407.10 دولارات، وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 1238.73 دولارًا.