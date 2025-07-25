Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض سعر الذهب اليوم وتراجع الدولار يحدّ من الخسائر

الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
انخفاض سعر الذهب اليوم وتراجع الدولار يحدّ من الخسائر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انخفض سعر الذهب اليوم، متأثرًا بمؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حدّ من خسائر المعدن النفيس.

وخسر سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب عيار 21 يسجل 190.62 ريال

سعر الذهب عيار 21 يسجل 190.62 ريال

الذهب اليوم يحافظ على مكاسبه بعد خفض الفائدة

الذهب اليوم يحافظ على مكاسبه بعد خفض الفائدة

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3365.50 دولارًا.

من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2% عند 39.14 دولارًا للأوقية في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 2.5%.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 1407.10 دولارات، وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 1238.73 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد