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انقلاب مركبة واصطدامها بالرصيف ومركبتين متوقفتين في العاصمة المقدسة

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
انقلاب مركبة واصطدامها بالرصيف ومركبتين متوقفتين في العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المرور السعودي⁩ بالعاصمة المقدسة عن مباشرة حادث انقلاب مركبة إثر انحراف مفاجئ عن المسار، واصطدامها بجسم ثابت (رصيف) ومركبتين متوقفتين.

وأكد المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أنه تم استكمال الإجراءات النظامية حيال الحادث.

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