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بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات أنابيب حديد الدكتايل من الهند

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠١ مساءً
بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات أنابيب حديد الدكتايل من الهند
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج مواسير وأنابيب مجوفة من حديد صب (أنابيب حديد الدكتايل) بأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم، وبالمواصفات الفنية K9 و C Class إلى C40 ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.

ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.

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وعملت الهيئة منذ صدور النظام على عدد من التحقيقات في مختلف القطاعات الصناعية؛ بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط (gaft.gov.sa) من خلال الدخول على صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية” وصفحة “تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة”.

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