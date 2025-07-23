بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات أنابيب حديد الدكتايل من الهند

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج مواسير وأنابيب مجوفة من حديد صب (أنابيب حديد الدكتايل) بأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم، وبالمواصفات الفنية K9 و C Class إلى C40 ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.
ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.
وعملت الهيئة منذ صدور النظام على عدد من التحقيقات في مختلف القطاعات الصناعية؛ بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط (gaft.gov.sa) من خلال الدخول على صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية” وصفحة “تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة”.