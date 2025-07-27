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بدء تطبيق زيادة نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان اليوم

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
بدء تطبيق زيادة نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان اليوم
المواطن - فريق التحرير

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بداية من اليوم الأحد، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ قرارها الرامي إلى تعزيز نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان، وذلك في إطار جهودها لدعم الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاعات الحيوية.

ويتضمن القرار تحديد نسب توطين محددة لتغطية عدة مجالات، حيث تم تحديد نسبة 35% للتوطين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، ونسبة 65% في المستشفيات، إلى جانب نسبة 55% للأنشطة الأخرى المتعلقة بالصيدلة. ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المواطنين من المساهمة الفعالة في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.

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وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل توفير فرص عمل جذابة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مساهمة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص والمهن الطبية.

كما تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر المحلية في القطاعات المهنية الحساسة.

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