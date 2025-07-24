بعد زواج 28 عامًا.. انفصال الفنان المصري أحمد فهمي عن زوجته أميرة فراج

أعلنت الفنانة المعتزلة أميرة فراج انفصالها عن زوجها الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي، بعد زواج استمر 28 عاماً، أثمر عن ابنين، هما عمر وحسن.

جاء الإعلان خلال برنامج فني، بعد أسابيع من الشائعات التي أثيرت حول توتر علاقتهما.

وأكدت أميرة فراج أن الانفصال تم بهدوء واحترام متبادل، مع الحرص على مصلحة ابنيهما اللذين يعيشان مرحلة الشباب.

ولم تكشف عن أسباب الانفصال، بينما اختار أحمد فهمي الصمت والابتعاد عن الأضواء الإعلامية، وفقاً لنهجه المعتاد في إبقاء حياته الأسرية بعيدة عن الإعلام.

يُشار إلى أن زواج فهمي وفراج بدأ بعد قصة حب رومانسية نشأت في تسعينيات القرن الماضي، حيث التقيا في دار الأوبرا المصرية، وكانت أميرة تبلغ 17 عاماً. استمرت علاقتهما أربع سنوات قبل أن يتوجا قصتهما بالزواج في عام 1997.

وفي تلك الفترة، درست أميرة الإعلام بكلية الآداب، وكانت تطمح لاحتراف الفن، لكنها استجابت لرغبة فهمي بالتفرغ لحياتهما الأسرية بعد إنجابهما ابنهما الأول عمر.