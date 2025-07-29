الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك ميدفيديف لترامب: كل إنذار جديد لروسيا هو خطوة نحو الحرب النفط يصعد مدعومًا بآمال تحسن النشاط الاقتصادي أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي إلى الرياض توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار بعدة مناطق الصحة تتصدى لالتهاب الكبد: أكثر من 19 مليون فحص و95% نسبة الشفاء
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يعتزم السعي لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لكنه لا يستبعد زيارة الصين إذا تلقى دعوة رسمية من بكين.
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناء على دعوة من الرئيس شي.. وإلا فلن أهتم”.
ويأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية توترات مزمنة بشأن قضايا تجارية وجيوسياسية، في مقدمتها تايوان، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد العالمية.
ورغم تجنب ترامب الحديث عن أي مبادرة دبلوماسية جديدة، فإن الإشارة إلى إمكانية زيارة الصين تعكس انفتاحا مشروطا على الحوار، في حال توفر ما وصفه بـ”الإطار المناسب”.