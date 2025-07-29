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ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يعتزم السعي لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لكنه لا يستبعد زيارة الصين إذا تلقى دعوة رسمية من بكين.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناء على دعوة من الرئيس شي.. وإلا فلن أهتم”.

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ويأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية توترات مزمنة بشأن قضايا تجارية وجيوسياسية، في مقدمتها تايوان، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد العالمية.

ورغم تجنب ترامب الحديث عن أي مبادرة دبلوماسية جديدة، فإن الإشارة إلى إمكانية زيارة الصين تعكس انفتاحا مشروطا على الحوار، في حال توفر ما وصفه بـ”الإطار المناسب”.

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