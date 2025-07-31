Icon

رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي Icon ضبط 2382 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة Icon الضمان الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل Icon المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز Icon المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء Icon فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية Icon السعودية ترحب بإعلان البرتغال عن بدئها بإجراءات تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية Icon المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن سعود وسام الإنتربول من الطبقة العليا Icon البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُترجِم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -بمشيئة الله- خطبتي الجمعة ليوم غدٍ 7 صفر 1447هـ إلى 15 لغة حيّة، عبر قناة الرئاسة على يوتيوب، وذلك ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 30 لغة عالمية، بما يُسهم في إيصال مضامين الخطب إلى المسلمين من مختلف الثقافات واللغات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الرئاسة التشغيلية لموسم العمرة، وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بهدف نشر الهداية، وترسيخ القيم الوسطية، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
السديس يدعو مصابي الحد لزيارة الحرمين بعد شفائهم: قواتنا حماة الوطن

السديس يدعو مصابي الحد لزيارة الحرمين بعد شفائهم: قواتنا حماة الوطن

السديس: إقامة صلاة التراويح بـ الحرمين مع تعليق حضور المصلين وستكون بـ5 تسليمات

السديس: إقامة صلاة التراويح بـ الحرمين مع تعليق حضور المصلين وستكون بـ5...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد