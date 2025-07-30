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ترقب قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن الفائدة

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
ترقب قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن الفائدة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الأسواق اليوم الأربعاء، قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط إجماع من المحللين بإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، في ظل استمرار التوجه نحو تجنّب خفض الفائدة في الوقت الراهن.

ورغم هذا التوجه، تبرز احتمالات معارضة داخلية نادرة، إذ من المتوقع أن يعارض عضوا الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، على قرار التثبيت، وفي حال تمسّكا بموقفهما الداعم لخفض الفائدة.

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وإذا ما حدث ذلك، فستكون هذه أول معارضة مزدوجة داخل لجنة السياسة النقدية منذ عام 1993.

ويكتسب موقف والر تحديداً أهمية إضافية كونه يُعتبر من المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي.

ويُعد اجتماع اليوم، الأول من نوعه منذ زيارة ترامب إلى موقع بناء المقر الجديد للفيدرالي، وهي الزيارة التي أثارت جدلاً بشأن التجاوزات في التكاليف، إلى جانب تصاعد الضغط على جيروم باول لاتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة.

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