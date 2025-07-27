تسميات الشهور الهجرية عند العامة

كشف خبير الفلك والطقس الدكتور خالد الزعاق عن أسماء الشهور الهجرية كما كانت تُتداول بين عامة الناس في الماضي، موضحًا أن بعضها كان يُنطق بطريقة مختلفة عما هو شائع اليوم.

تسميات الشهور الهجرية

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “كان الأوائل، رحمهم الله، يطلقون تسميات خاصة على الأشهر العربية، تختلف عن التسمية الرسمية، فكانوا يسمّون شهر محرم بـ(العُمر) لأنه يمثل بداية العمر، بينما احتفظ شهر صفر باسمه مع اختلاف بسيط في طريقة نطقه”.

وأضاف: “كانوا يطلقون على شهري ربيع الأول وربيع الآخر اسم (الربعات)، باعتبارهما توأمًا لبداية السنة، وعلى جمادى الأولى وجمادى الآخرة اسم (الجمد)، كتوأم ثانٍ في الترتيب السنوي”.

وتابع: “أما شهر رجب فكانوا يسمّونه (الغُرّة)، وشعبان (القصير)، بينما احتفظ رمضان باسمه المعروف، في حين أطلقوا على ذو القعدة اسم (فِطْر الثاني)، وعلى ذو الحجة اسم (الضحية)”.