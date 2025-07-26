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تصاعد الصراع الحدودي.. 32 قتيلًا في مواجهات دامية بين كمبوديا وتايلاند

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
تصاعد الصراع الحدودي.. 32 قتيلًا في مواجهات دامية بين كمبوديا وتايلاند
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الكمبودية، صباح اليوم السبت، مقتل 12 شخصاً جديداً في المعارك المستمرة مع تايلاند، التي دخلت يومها الثالث، ليرتفع إجمالي الضحايا من الجانبين إلى 32 قتيلاً.

وأوضح الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكمبودية، أن الضحايا الجدد يشملون 7 مدنيين و5 جنود، قضوا خلال يومين من الاشتباكات العنيفة. وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بمقتل مدني إثر إصابة معبد بصواريخ تايلاندية.

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من جانبها، أكدت تايلاند مقتل 6 من جنودها و13 مدنياً، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة 59 شخصاً، منهم 29 جندياً و30 مدنياً.

دعوة عاجلة لوقف إطلاق النار

في سياق متصل، طالب السفير الكمبودي لدى الأمم المتحدة، تشيا كيو، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الجمعة، بـ”وقف فوري لإطلاق النار دون شروط”، مؤكداً سعي بلاده لتسوية النزاع سلمياً. وأعرب عن استيائه من اتهامات تايلاند لكمبوديا بالهجوم، قائلاً: “كيف يمكن لدولة صغيرة مثلنا، بجيش أقل عدداً ودون قوة جوية، أن تهاجم جارة أكبر؟”.

وأضاف أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ضبط النفس والبحث عن حل دبلوماسي.

وتشهد الحدود بين البلدين تصعيداً غير مسبوق منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والمدفعية، مما يفاقم التوترات في منطقة جنوب شرق آسيا.

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