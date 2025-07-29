توضيح من مساند بشأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة فيصل بن فرحان يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول في 48 برنامجًا للدراسات العليا الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية 2030 رصد 6 بقعٍ شمسية في سماء السعودية 13 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا مجلس الوزراء يوافق على نظام الإحصاء عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس الجوازات تُصدر 17.651 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
أعادت منصة مساند التذكير بأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة هي خدمة تتيح لأصحاب العمل التحقق من إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل لتصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتهم إلى أصحاب العمل، ويتم هذا الإجراء من خلال المنصة.
وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.
وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.