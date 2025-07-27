تصل إلى 50.. موجة حارة على المنطقة الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من موجة حارة على المنطقة الشرقية, تتراوح درجتها بين (49-50) درجة مئوية, وتشمل محافظات الخفجي, والنعيرية, وقرية العليا, وبقيق, والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها, فيما تتراوح درجة الحرارة بين (47-48) درجة مئوية في مدينة الدمام ومحافظات الجبيل, ورأس تنورة, والقطيف, والخبر.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن بداية الإنذار من الساعة الحادية عشرة صباحًا ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصرًا.