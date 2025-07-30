تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف في تبوك ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك وداعًا صاحب البهجة.. وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض عبور 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
وجهت السفارة السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية تنبيهًا للمواطنين المقيمين والزائرين، دعت فيه إلى الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية، وذلك في ظل التحذيرات من عاصفة استوائية مرتقبة.
وجاء في تدوينة للسفارة على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن السلطات الصينية أطلقت تحذيرات من عاصفة استوائية من المتوقع أن تضرب إقليم جيانغسو، وإقليم جيجيانغ، ومدينة شنغهاي، إضافة إلى عدد من المناطق المجاورة.
ودعت السفارة جميع المواطنين الموجودين في تلك المناطق إلى توخي الحذر والامتثال للتوجيهات التي تصدرها الجهات الرسمية في الصين، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع، واستعدادها لتقديم المساعدة عند الحاجة.