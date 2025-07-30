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تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٦ مساءً
تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية
المواطن - فريق التحرير

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وجهت السفارة السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية تنبيهًا للمواطنين المقيمين والزائرين، دعت فيه إلى الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية، وذلك في ظل التحذيرات من عاصفة استوائية مرتقبة.

وجاء في تدوينة للسفارة على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن السلطات الصينية أطلقت تحذيرات من عاصفة استوائية من المتوقع أن تضرب إقليم جيانغسو، وإقليم جيجيانغ، ومدينة شنغهاي، إضافة إلى عدد من المناطق المجاورة.

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ودعت السفارة جميع المواطنين الموجودين في تلك المناطق إلى توخي الحذر والامتثال للتوجيهات التي تصدرها الجهات الرسمية في الصين، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع، واستعدادها لتقديم المساعدة عند الحاجة.

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