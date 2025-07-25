توضيح بشأن موعد الدعم السكني

قال برنامج سكني إن تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين.

وتابع سكني ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: أن يتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي، ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أياً كان التاريخ ، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.