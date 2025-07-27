Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق 

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق 

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

الطقس اليوم

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، في حين لا يزال الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقعات طقس أول يوم العيد: أمطار وبرد مع غبار 

توقعات طقس أول يوم العيد: أمطار وبرد مع غبار 

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم.. شديد الحرارة على الشرقية وأجزاء من الرياض
أخبار رئيسية

توقعات الطقس اليوم.. شديد الحرارة على الشرقية...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: شديد الحرارة على الشرقية وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: شديد الحرارة على الشرقية...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على عدة...

السعودية اليوم