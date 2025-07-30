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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق 

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق 
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مناطق الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض.

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حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15 – 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما بالنسبة للخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

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