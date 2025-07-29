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تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار بعدة مناطق

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار بعدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد, ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

الطقس اليوم

ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان, في حين يبقي الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما بالنسبة للخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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