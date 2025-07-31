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توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق 

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما بالنسبة للخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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