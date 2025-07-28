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توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق 

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان, ويبقي الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما بالنسبة للخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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