توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية, ومنطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى منطقة نجران، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.