توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، كذلك على منطقة نجران.

في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.