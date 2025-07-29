جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول في 48 برنامجًا للدراسات العليا

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للطلبة السعوديين للالتحاق بـ (48) برنامجًا في مرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 1447هـ، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 4 صفر 1447هـ الموافق 29 يوليو 2025م، وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم السبت 15 صفر 1447هـ الموافق 9 أغسطس 2025م.

وأوضح المشرف العام على إدارة برامج الدراسات العليا الدكتور محمد بن عوض المالكي، أن هذا التوسع في برامج الدراسات العليا يأتي ضمن سعي الجامعة لتعزيز دورها في تطوير رأس المال البشري الوطني، من خلال طرح برامج نوعية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة في مختلف التخصصات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن جميع برامج الدراسات العليا مطروحة برسوم دراسية، باستثناء برنامج دكتوراه الفلسفة في الرياضيات الذي يُقدَّم دون مقابل، مشيرًا إلى تخصيص عدد من المنح الدراسية المجانية للطلبة المتميزين في مختلف البرامج؛ دعمًا للكفاءات الوطنية وتحفيزًا للتميّز الأكاديمي.

ونوه المالكي بأن التقديم متاح حصريًا عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة المحددة، داعيًا جميع الراغبين في الالتحاق بما فيهم المعيدون والمحاضرون من الجامعات السعودية إلى المبادرة والتسجيل عبر البوابة، مشيرًا إلى أن الأدلة الإرشادية المتعلقة بآلية التسجيل، وسداد الرسوم، وضوابط الإعفاء والخصم، ودليل الإجراءات الأكاديمية، متوفرة عبر موقع إدارة برامج الدراسات العليا بموقع الجامعة الرسمي.