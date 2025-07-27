جامعة جازان تفتح القبول في برامج الدبلومات المدفوعة

أعلنت جامعة جازان ممثلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، فتح باب القبول في برامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” للعام الجامعي 1447 هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 05 / 8 / 2025م، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 09 / 8 / 2025م.

وأوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور عبداللطيف بشيري، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم تعليم نوعي يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التوسع في برامجها الأكاديمية والمهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وبيَّن أن برامج الدبلومات التي يقدمها المعهد تتميز بالكثير من المزايا، حيث صُممت لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع التركيز على الجودة والتميز، فكل برنامج يتميز بالاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى توفير تدريب عملي مكثف يُساهم في إعداد الخريجين لسوق العمل بفاعلية، حيث يحصل الخريجون على شهادات احترافية معترف بها، مفيدًا أن البرامج المتاحة للتقديم هي: المحاسبة المهنية، وإدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، وإدارة الخدمات الصحية، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة أنظمة الشبكات، ومساعد طبيب أسنان، والإدارة الرياضية والترويحية، وإدارة الأعمال التنفيذية.

وأشار الدكتور بشيري إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول الخاصة بالمعهد، مُؤكدًا أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.