Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة جازان تفتح القبول في برامج الدبلومات المدفوعة

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٣ مساءً
جامعة جازان تفتح القبول في برامج الدبلومات المدفوعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة جازان ممثلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، فتح باب القبول في برامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” للعام الجامعي 1447 هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 05 / 8 / 2025م، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 09 / 8 / 2025م.

وأوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور عبداللطيف بشيري، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم تعليم نوعي يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التوسع في برامجها الأكاديمية والمهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

قد يهمّك أيضاً
مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك

مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك

#وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات في جامعة جازان

#وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات في جامعة جازان

وبيَّن أن برامج الدبلومات التي يقدمها المعهد تتميز بالكثير من المزايا، حيث صُممت لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع التركيز على الجودة والتميز، فكل برنامج يتميز بالاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى توفير تدريب عملي مكثف يُساهم في إعداد الخريجين لسوق العمل بفاعلية، حيث يحصل الخريجون على شهادات احترافية معترف بها، مفيدًا أن البرامج المتاحة للتقديم هي: المحاسبة المهنية، وإدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، وإدارة الخدمات الصحية، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة أنظمة الشبكات، ومساعد طبيب أسنان، والإدارة الرياضية والترويحية، وإدارة الأعمال التنفيذية.

وأشار الدكتور بشيري إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول الخاصة بالمعهد، مُؤكدًا أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد