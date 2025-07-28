سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من السويداء إلى درعا جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات عن بعد عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية القبض على شخصين لترويجهما 72.715 قرصًا ممنوعًا و70 كيلو حشيش وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 75 كيلو قات في عسير صدور نتائج أهلية حساب المواطن لدورة أغسطس فيصل بن فرحان: الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام بالمنطقة الفريق الأمريكي OpTic Gaming يحقق اللقب الـ 11 في كأس العالم للرياضات الإلكترونية أول ظهور للفنانة فيروز في مراسم تشييع زياد الرحباني
بدأت جامعة نجران ممثلةً بالكلية التطبيقية اليوم، في استقبال طلبات التسجيل ببرامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” عن بُعد، للعام الجامعي 1447 هـ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05م.
وأوضحت الجامعة، أن البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتشمل برامج الأمن السيبراني، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والسياحة والسفر، وإدارة موارد التراث، واللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، مبينةً أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول للجامعة، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.