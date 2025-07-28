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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات عن بعد

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٨ مساءً
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات عن بعد
المواطن - واس

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بدأت جامعة نجران ممثلةً بالكلية التطبيقية اليوم، في استقبال طلبات التسجيل ببرامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” عن بُعد، للعام الجامعي 1447 هـ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05م.

وأوضحت الجامعة، أن البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتشمل برامج الأمن السيبراني، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والسياحة والسفر، وإدارة موارد التراث، واللغة الإنجليزية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، مبينةً أنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول للجامعة، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.

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