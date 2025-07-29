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حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع 

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع 
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلًا من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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