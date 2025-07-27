حرس الحدود ينقذ 9 مواطنين ومقيمًا تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر الجوازات: تمديد مهلة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية لمدة 30 يومًا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإعلام والبيئة القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 25 كيلو قات في عسير صفقات قياسية تعزز مكانة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بصفته محركًا ثقافيًا واقتصاديًا فنون العمارة تطلق دليل مسابقات تصميم البيئة المبنية لرفع جودة مخرجات التصميم عبدالعزيز بن سلمان يجتمع مع وزير الطاقة السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات تركيا تجلي آلاف السكان بسبب حرائق الغابات أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة (9) مواطنين ومقيمًا من الجنسية الهندية تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.