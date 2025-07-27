Icon

حرس الحدود ينقذ 9 مواطنين ومقيمًا تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر Icon الجوازات: تمديد مهلة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية لمدة 30 يومًا Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإعلام والبيئة Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 25 كيلو قات في عسير Icon صفقات قياسية تعزز مكانة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بصفته محركًا ثقافيًا واقتصاديًا Icon فنون العمارة تطلق دليل مسابقات تصميم البيئة المبنية لرفع جودة مخرجات التصميم Icon عبدالعزيز بن سلمان يجتمع مع وزير الطاقة السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم Icon السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات Icon تركيا تجلي آلاف السكان بسبب حرائق الغابات Icon أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود ينقذ 9 مواطنين ومقيمًا تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
حرس الحدود ينقذ 9 مواطنين ومقيمًا تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة (9) مواطنين ومقيمًا من الجنسية الهندية تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط محاولات تهريب 760 كيلو حشيش و45 طنًّا من القات

إحباط محاولات تهريب 760 كيلو حشيش و45 طنًّا من القات

إحباط تهريب 321 كجم من القات والحشيش بجازان وعسير

إحباط تهريب 321 كجم من القات والحشيش بجازان وعسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد